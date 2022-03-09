CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK - Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 9 Mart 2022 Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları...



👉İşte, 9 Mart 2022 canlı altın fiyatları...

Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL

Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL

👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL

👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar

👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL

👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL

👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL

👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL

👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL

18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL

👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL

👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.