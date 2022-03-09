ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK - Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 9 Mart 2022 Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları...

💥CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK - Altın fiyatları bağlamında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın daha fazla önem kazanmış durumda. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla alakalı bütün sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.
🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉İşte, 9 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL
👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL
👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar
👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL
👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL
👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL
👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL
👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL
18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Goldman Sachs Group yatırımcıların ve Merkez Bankalarının jeopolitik tehlikelere bağlı olarak çoğalan altın isteği nedeniyle 3 aylık altın fiyatı tahminini 1,950 dolardan 2,300 dolara yükseltti.
Oanda Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya emtia fiyatlarında ve büyüme beklentilerinde çok çok belirsizlik bulunduğu amacıyla savaşta bir uzlaşı imkan kadar altın fiyatlarının destek bulacağını belirtti.
Spot altının ons fiyatı dün 2,002.59 dolar ile Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin sonrasında bugün yüzde 0.5 düşüşle 1.,987.31 dolarda seyrediyor. Paladyum da dün bütün zamanların zirvesini görürken bugün hafif geriledi. Rusya küresel paladyum üretiminin aşağı yukarı yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. Gümüş de bugün düşerken platin ise yükseldi.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 15.51 itibarıyla alınmıştır.