9 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları: Ata altın (ata lirası) ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

9 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları haberimizde! Altın bugün yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın bin liraya yaklaşıyor. Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle son günlerde yükselişte olan altında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın arttı. Haftanın 3. gününde gram altının alış fiyatı 958,42 TL olarak kaydedilirken, satış fiyatı da 958,67 TL olarak dikkat çekti. Peki Ata altın ne kadar? Bugün çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
9 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.181,00
SATIŞ: 6.268,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.028,65
SATIŞ: 6.150,67
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.549,00
SATIŞ: 1.575,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.100,00
SATIŞ: 3.145,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.049,41
SATIŞ: 2.049,89
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 956,48
SATIŞ: 956,73