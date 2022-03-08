Merkez Bankası faiz artıracak mı? 2022 Mart ayı PPK Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

2022 Mart ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Piyasalar, Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararın ne olacağına kilitlendi. Toplantıdan çıkacak kararın ne olacağı merak ediliyor. Kritik toplantıda faiz artırımı olup olmayacağına yönelik ekonomistler yorumlarda bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz artıracak mı?
MERKEZ BANKASI KUR SORGULAMA EKRANI
07.03.2022 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
2022 Merkez Bankası toplantısı 17 Mart 2022'de yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısının ardından faiz kararı netleşecek.