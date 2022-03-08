Merkez Bankası faiz artıracak mı? 2022 Mart ayı PPK Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

2022 Mart ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Piyasalar, Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararın ne olacağına kilitlendi. Toplantıdan çıkacak kararın ne olacağı merak ediliyor. Kritik toplantıda faiz artırımı olup olmayacağına yönelik ekonomistler yorumlarda bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz artıracak mı?