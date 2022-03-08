Fırsatçılar yine iş başında! Yağ bitti algısı oluşturmaya çalıştılar fiyatları katladılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayçiçek yağında herhangi stok sorunu olmadığını açıklamasına karşın, fırsatçılar yine sahne aldı. Başta sosyal medyadan yürütülen spekülesyonlarla vatandaş marketlere koşarken; kimi fırsatçı fiyatları artırdı kimi de yağları depolara kaldırdı. Türkiye'nin dört bir yanında stokçuların maskesi yapılan denetimlerle düştü. Pek çok markette raflarda bulunmayan yağlar depolardan çıktı.