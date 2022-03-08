Fırsatçılar yine iş başında! Yağ bitti algısı oluşturmaya çalıştılar fiyatları katladılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayçiçek yağında herhangi stok sorunu olmadığını açıklamasına karşın, fırsatçılar yine sahne aldı. Başta sosyal medyadan yürütülen spekülesyonlarla vatandaş marketlere koşarken; kimi fırsatçı fiyatları artırdı kimi de yağları depolara kaldırdı. Türkiye'nin dört bir yanında stokçuların maskesi yapılan denetimlerle düştü. Pek çok markette raflarda bulunmayan yağlar depolardan çıktı.
FİYAT TAKİBİ
Örneğin; Darıca Belediyesi zabıta ekiplerinin dün denetlediği 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi. Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı. Fahiş fiyatlar için de denetim yapılırken, kasa ve raf tutarları karşılaştırıldı.
CEZASI ARTACAK
Son örneği ayçiçek yağında görülen stokçulukla ilgili cezalar da yeniden gündeme geldi. Zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenler olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele alıp yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim. Yeni adımları önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğiz" dedi.