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    Fırsatçılar yine iş başında! Yağ bitti algısı oluşturmaya çalıştılar fiyatları katladılar

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağıyla ilgili, “Yağ bitmiştir gidin alın’ diye yönlendirenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek yağ var” diye konuştu.

    Barış Şimşek
    Yapma ’yağ’

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayçiçek yağında herhangi stok sorunu olmadığını açıklamasına karşın, fırsatçılar yine sahne aldı. Başta sosyal medyadan yürütülen spekülesyonlarla vatandaş marketlere koşarken; kimi fırsatçı fiyatları artırdı kimi de yağları depolara kaldırdı. Türkiye'nin dört bir yanında stokçuların maskesi yapılan denetimlerle düştü. Pek çok markette raflarda bulunmayan yağlar depolardan çıktı.



    FİYAT TAKİBİ
    Örneğin; Darıca Belediyesi zabıta ekiplerinin dün denetlediği 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi. Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı. Fahiş fiyatlar için de denetim yapılırken, kasa ve raf tutarları karşılaştırıldı.



    CEZASI ARTACAK
    Son örneği ayçiçek yağında görülen stokçulukla ilgili cezalar da yeniden gündeme geldi. Zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenler olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele alıp yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim. Yeni adımları önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğiz" dedi.



        AYÇİÇEKTE SIKINTI YOK
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün, ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile ilgili tüm birimleri bakanlıkta topladı. Kirişci; Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı. Yapılan sunumlarda Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı, aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.

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        Haberler Ekonomi Fırsatçılar yine iş başında! Yağ bitti algısı oluşturmaya çalıştılar fiyatları katladılar
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