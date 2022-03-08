Eski Bakan Berat Albayrak ekonominin kitabını yazdı: 'Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye'

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye' kitabında Türkiye'nin ekonomik ve refah düzeyi olarak en güçlü dönemine yürüdüğünü anlatıyor.







Albayrak, çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin kişi başı milli gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecinin başlayacağının göstergelerini paylaşıyor. Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjiden ekonomiye tam bağımsız olmasının şifrelerini ise tarihten aldığı gücün yanında son 20 yılda ortaya konulan güçlü liderliğe bağlıyor. Albayrak'ın kitabı cuma günü okuyucularla buluşacak. Kitabının arka kapağında şunlar yazıyor: "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."

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