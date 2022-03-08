CANLI ALTIN FİYATLARI - (8 Mart 2022) Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 14-18 ve 22 ayar bilezik...

💥ALTIN HABERLERİ SON DAKİKA - Altın fiyatları bağlamında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın daha fazla önem kazanmış durumda. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla alakalı bütün sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.
🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉İşte, 8 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,47SATIŞ: 856,08
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.040,00SATIŞ: 6.151,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.968,00SATIŞ: 6.058,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.757,86SATIŞ: 5.869,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 3.009,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.473,00SATIŞ: 1.504,00
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 925,62 lira civarını, en düşük ise 898,29 lira civarını görürken; saat 09:35 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 8 Mart 2022 Salı günü saat 15.26 itibarıyla alınmıştır.