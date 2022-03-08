Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI (8 Mart 2022) Gram altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 925,62 lira civarını, en düşük ise 898,29 lira civarını görürken; saat 09:35 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

⛔NOT: Bilgiler 8 Mart 2022 Salı günü saat 09.13 itibarıyla alınmıştır.