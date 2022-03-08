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    • Ekonomi
    • 08.03.2022 20:45
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    • 08.03.2022 20:45
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    9 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

    Altın fiyatlarında Salı gecesi itibariyle artış doğrultusunda bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair uzmanlar doğrultusundan yapılan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte uzman yorumları...

    takvim.com.tr
    Altın neden düşüyor? 8 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları... Altın fiyatları 9 Mart 2022 Çarşamba gününe şahlanarak başladı. Saat 16:52 itibariyle gram altın 940,80 TL, çeyrek altın 1.544,00 TL, cumhuriyet altını 6330 TL, yarım altın ise 3089 TL'den satılıyor.

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    "Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.

    Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.

    Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.

    Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

    Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        9 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

        Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL

        Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL

        ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?

        Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL

        22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL

        YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL

        22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL

        18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 925,62 lira civarını, en düşük ise 898,29 lira civarını görürken; saat 09:35 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.

        NOT: Bilgiler 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla alınmıştır.

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        Haberler Ekonomi 9 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?
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