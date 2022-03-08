8 Mart Salı mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

EN ÇOK DESTEK MAZOT VE GÜBREYE

Bakan Kirişçi, destek ödemelerini şöyle sıraladı:

Mazot ve Gübre Desteği;

4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL

Yem Bitkileri Desteği;

852 milyon 701 bin 630 TL