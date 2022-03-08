8 Mart Salı mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

Mazot gübre süt desteği ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödemeleri tarımcılıkla uğraşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Tarımsal destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar mazot, gübre ve süt desteği gibi ödemelerden faydalanabiliyor. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor. Haberimizden ödeme tarihlerine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.
BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.