8 Mart 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 14-18 ve 22 ayar bilezik...

💥ALTIN HABERLERİ SON DAKİKA - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Altın fiyatları 8 Mart 2022 Salı gününe şahlanarak başladı. Saat 16:52 itibariyle gram altın 940,80 TL, çeyrek altın 1.544,00 TL, cumhuriyet altını 6330 TL, yarım altın ise 3089 TL'den satılıyor.
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👉İşte, 8 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL
ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL
22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL
22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL
18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL
18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 925,62 lira civarını, en düşük ise 898,29 lira civarını görürken; saat 09:35 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 8 Mart 2022 Salı günü saat 16.55 itibarıyla alınmıştır.