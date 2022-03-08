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    • Ekonomi
    • 08.03.2022 16:04
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    • 08.03.2022 16:08
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    8 - 9 MART benzine motorine zam! 1 LT benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin, motorin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. Peki, Benzine zam mı geldi? 8 - 9 Mart benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    8 - 9 MART benzine motorine zam! 1 LT benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyuruldu. Peki, Benzine zam mı geldi? 8- 9 Mart benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

    Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

    Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 8 - 9 MART benzine motorine zam! 1 LT benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?
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