450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak belli oldu! Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Başvuru sonuçları için...

DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımları hakkında tüm detayları açıkladı. Buna göre yılda iki kez 450 TL – 1150 TL arasında ödeme yapılacak. Toplamda 4 milyon haneye verilecek bu ödemelerden yararlanmak için başvurular Şubat ayında başlamıştı.

Bakan Yanık ödemelerin Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Söz konusu bu ödemelerden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabilecek.