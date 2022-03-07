Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!

Kaliteli ve doğal ürünleri uzman market konseptiyle tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market'te ayçiçek yağı ne kadar oldu? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Günlerdir sosyal medyada konuşulan ayçiçek yağı zamlarının ardından vatandaşlar uygun fiyatlı marketlere yöneliyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi online satış var mı? Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI
Piyasada yüksek fiyat aralığında satışa sunulan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, Tarım Kredi Koopertifi ürünleri satan sitelerde 97 TL'den satışa sunuldu.
İŞTE SIVI YAĞLARDA GÜNCEL FİYATLAR
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması: