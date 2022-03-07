Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? (Ziraat Bankası) T.C. kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar...

Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı çiftçiler tarafından sorgulanan konulardan birisi oluyor. Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine ilişkin detaylar haberimizde...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılı baz aldığımızda mazot gübre ödemelerinin Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.