9 MART BENZİN FİYATLARI! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Milyonlarca sürücü 9 Mart Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? 8 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!