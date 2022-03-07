8 MART BENZİN FİYATLARI! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları araştırılan konular arasında yer aldı. Bazı haber kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerle birlikte araç sürücüleri benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu hakkında EPGİS tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, EPGİS son dakika benzin ve motorine zam mı geldi? 8 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.
İSTANBUL ANKARA İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.
Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROL 140 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara kadar yükseldi. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.