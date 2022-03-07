7 - 8 MART BENZİN FİYATLARI! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Bazı haber kaynaklarına göre, petrol fiyatlarındaki artışın ardından bu gece motorine 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş yeni zam gelmesi beklendiği iddia edildi. EPGİS tarafından şu anda resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara kadar yükseldi. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.