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    • Ekonomi
    • 07.03.2022 13:00
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    • 07.03.2022 13:00
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    7 - 8 MART BENZİN FİYATLARI! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

    Benzin ve motorin fiyatları araştırılan konular arasında yer aldı. Bazı haber kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerle birlikte araç sürücüleri benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, EPGİS son dakika benzin ve motorine zam mı geldi? 7 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EPGİS son dakika benzin, motorin yakıt zammı geldi mi?

    Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Milyonlarca sürücü 7 Mart Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? 7 - 8 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

    Bazı haber kaynaklarına göre, petrol fiyatlarındaki artışın ardından bu gece motorine 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş yeni zam gelmesi beklendiği iddia edildi. EPGİS tarafından şu anda resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara kadar yükseldi. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.

        Haftayı 110 doların üzerinde tamamlayan brent petrol, bu sabah 30 dolar birden artarak 14 yılın zirvesine çıktı.

        Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.

        RUS PETROLÜNE AMBARGO PLANLARI

        Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
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        Haberler Ekonomi 7 - 8 MART BENZİN FİYATLARI! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!
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