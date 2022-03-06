TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? Başvuru şartları...

TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlattı. Peki, TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları...
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAKAN TARİHİ AÇIKLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.
Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi vermişti.