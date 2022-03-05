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    • Ekonomi
    • 05.03.2022 08:50
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    • 05.03.2022 08:53
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    Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 5 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın niçin düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları niçin düştü? İşte eksper yorumları...

    takvim.com.tr
    Altın neden düşüyor? 5 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında Cuma gecesi itibariyle artış doğrultusunda bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair uzmanlar doğrultusundan yapılan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte uzman yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    Gram altının fiyatı, hafta sonuna yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 898,74 lira civarını, en düşük ise 876,47 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 2,05 oranında yükselişle 896,46 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1460 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 7 liradan prosedür görüyor.

    Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 873 lira civarında hareket ederken; yeni güne 879 lira seviyeden başlamıştı.

    İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

    Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

        Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.

        Gram altın alış fiyatı: 880,25 TL

        Gram altın satış fiyatı: 880,40 TL

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.430,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.447,00 TL

        Altın ONS alış fiyatı: 1.936,48 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.936,87 Dolar

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 711,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 768,00 TL

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 797,47 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 822,98 TL

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 895,00 TL

        22 ayar altın alış fiyatı: 797,43 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 822,88 TL

        18 ayar altın alış fiyatı: 642,58 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 642,69 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 040,67 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 265,98 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 28 bin 432,36 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 988,75 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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        NOT: Bilgiler 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09.01 itibarıyla alınmıştır.
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        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 5 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!
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