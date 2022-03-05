Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 5 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

Altın fiyatlarında Cuma gecesi itibariyle artış doğrultusunda bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair uzmanlar doğrultusundan yapılan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte uzman yorumları...
CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
Gram altının fiyatı, hafta sonuna yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 898,74 lira civarını, en düşük ise 876,47 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 2,05 oranında yükselişle 896,46 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1460 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 7 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 873 lira civarında hareket ederken; yeni güne 879 lira seviyeden başlamıştı.
İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN
Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.