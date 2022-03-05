EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | Akaryakıt, LPG, Benzin, mazot, motorin fiyatı kaç TL, 1 Litresi kaç TL? 5 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Son dakika benzine zam var mı?

EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM - Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam geleceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından EPGİS tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, 5 MART benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!