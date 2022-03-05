EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | Akaryakıt, LPG, Benzin, mazot, motorin fiyatı kaç TL, 1 Litresi kaç TL? 5 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Son dakika benzine zam var mı?

EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM - Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam geleceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından EPGİS tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, 5 MART benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | AKARYAKIT, LPG, BENZİN, MAZOT, MOTORİN FİYATI KAÇ TL, 1 LİTRESİ KAÇ TL? 5 MART 2022 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SON DAKİKA BENZİNE ZAM VAR MI?
Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.