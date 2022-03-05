CANLI ALTIN FİYATLARI (7 Mart 2022) Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 14-18 ve 22 ayar...

💥ALTIN HABERLERİ SON DAKİKA - Altın fiyatları bağlamında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın daha fazla önem kazanmış durumda. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla alakalı bütün sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.
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👉İşte, 7 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,47SATIŞ: 856,08
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.040,00SATIŞ: 6.151,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.968,00SATIŞ: 6.058,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.757,86SATIŞ: 5.869,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 3.009,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.473,00SATIŞ: 1.504,00
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşında endişelerin yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının yükselmesi ile 2000 dolar düzeyinin üzerini gördü. Ons altın böylelikle, Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar oranına kadar yükselerek gördüğü tarihi rekor düzeyinden sonra ilk defa 2000 doların üzerini görmüş oldu. Eksperler Ukrayna savaşı ile alakalı olumlu bir haberin gelmemesi durumunda ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişi sürmesini beklerken; Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, "Rusya'dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya'ya yapılan yaptırımların daha da yükselmesi durumunda 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç düzeyi şu anda görülmüyor" şeklinde değerlendirdi.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 11.37 itibarıyla alınmıştır.