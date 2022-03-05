ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - Ata altın ne kadar oldu? 5 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL?

ATA ALTIN - CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 5 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bugün alış fiyatı 890,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 884,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

5 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 880,25 TL

Gram altın satış fiyatı: 880,40 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.430,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.447,00 TL

Altın ONS alış fiyatı: 1.936,48 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.936,87 Dolar

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 711,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 768,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 797,47 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 822,98 TL

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 895,00 TL

22 ayar altın alış fiyatı: 797,43 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 822,88 TL

18 ayar altın alış fiyatı: 642,58 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 642,69 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 040,67 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 265,98 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 28 bin 432,36 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 988,75 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.