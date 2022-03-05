Altın almalı mı, satmalı mı? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 5 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU

5 MART CANLI ALTIN FİYATLARI... SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Vatandaşlar altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Bu anlamda cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Rusya Ukrayna krizi nedeniyle piyasalar sarsan oldu. Son 1,5 yılın en yüksek seviyesine gelir iken gram altında rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın şu saatlerde 890 lira seviyelerini gördü.
GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.
5 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!
Gram altın alış fiyatı: 880,25 TL
Gram altın satış fiyatı: 880,40 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.430,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.447,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.936,48 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.936,87 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 711,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 768,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 797,47 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 822,98 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 895,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 797,43 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 822,88 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 642,58 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 642,69 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 040,67 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 265,98 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 28 bin 432,36 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 988,75 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 898,74 lira seviyesini, en düşük ise 876,47 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 2,05 oranında yükselişle 896,46 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1460 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 7 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 873 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 879 lira seviyeden başlamıştı.
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⛔NOT: Bilgiler 4 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09.01 itibarıyla alınmıştır.