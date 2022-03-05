Acil nakit ihtiyaçlarınız için krediye gerek yok! SMS ile başvuru yapana 15.000 TL veriliyor! ATM’den anında alabilirsiniz

SMS ile Kredi Başvurularında Üst Limit Nedir?

SMS kredilerinde üst kredi limit bankadan bankaya değişkenlik gösterir. Yukarıdaki tabloda detaylarına bulabileceğiniz gibi 10.000 TL ila 50.000 TL arasında bir üst limit genel olarak uygulanır. Hem de bu hesaplama aylık kayıtlı geliriniz de öneme alınarak yapılır. Mesela aylık kayıtlı geliriniz 3 bin TL ise en çok aylık 1.500 TL aylık kredi taksiti ödeyebileceğiniz bir hesaplama banka doğrultusundan yapılır.