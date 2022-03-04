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    • Ekonomi
    • 04.03.2022 16:11
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    • 04.03.2022 16:11
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    EPGİS 5 MART 2022 benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam geleceği iddia ediliyor. Araç sahipleri EPGİS tarafından gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, 5 MART benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    EPGİS 5 MART benzin ve motorine yeniden zam mı geldi?

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından bu gece de benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler EPGİS tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 5 Mart benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

    Petrol ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıtta zam haberleri peş peşe geliyor.

    Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam beklendiği iddia edildi.

    EPGİS tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

        FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi EPGİS 5 MART 2022 benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
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