EPGİS 5 MART 2022 benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından bu gece de benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler EPGİS tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 5 Mart benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!