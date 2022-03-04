EPGİS 5 MART 2022 benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından bu gece de benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler EPGİS tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 5 Mart benzin ve motorine yeniden zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Petrol ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıtta zam haberleri peş peşe geliyor.
Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam beklendiği iddia edildi.
EPGİS tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.