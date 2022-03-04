7 bin TL ve üzeri kira geliri olanlar dikkat: Masrafları düşün verginiz insin

Gib.gov.tr adresine girerek bu hazır beyannameleri kontrol edip göndermeniz yeterli olacak. Eğer eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz.