7 bin TL ve üzeri kira geliri olanlar dikkat: Masrafları düşün verginiz insin

Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. Kira geliri elde edenler için ise beyanname verme süresi bu ay sonunda dolacak.
2021 yılı içinde konutunu kiraya verip 7 bin liranın üzerinde gelir elde eden ev sahipleri beyanname vererek gelirlerini vergi dairesine bildirecek. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyannameler düzenleyerek mükelleflerin işini kolaylaştırıyor.
Gib.gov.tr adresine girerek bu hazır beyannameleri kontrol edip göndermeniz yeterli olacak. Eğer eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz.