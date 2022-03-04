Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    7 bin TL ve üzeri kira geliri olanlar dikkat: Masrafları düşün verginiz insin

    2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde edenler için beyanname dönemi başladı. Gelir İdaresi’nin internet sitesinden hazır beyanname var.

    Masrafları düşün verginiz insin

    Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. Kira geliri elde edenler için ise beyanname verme süresi bu ay sonunda dolacak.


    2021 yılı içinde konutunu kiraya verip 7 bin liranın üzerinde gelir elde eden ev sahipleri beyanname vererek gelirlerini vergi dairesine bildirecek. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyannameler düzenleyerek mükelleflerin işini kolaylaştırıyor.

    Gib.gov.tr adresine girerek bu hazır beyannameleri kontrol edip göndermeniz yeterli olacak. Eğer eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz.

        Bu sayede tüm masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz. Götürü gider yönteminde yüzde 15 indirim ve istisna vergiden düşülüyor. Gerçek gider yönteminde ise belgeli (gerçek) giderler beyannamede kira gelirinden düşülebiliyor.

        NELER İNDİRİLİYOR
        SON 5 yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5'ni kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinde yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.


        KİRAYA verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2021'de ödenen) faizleri gelirden düşülebiliyor.
        KİRAYA verilen taşınmazla ilgili sigorta giderleri dikkate alınıyor.


            EMLAK vergisi de dahil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabiliyor.


            KONUT kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kirada oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dahil) hesaplamada gider olarak dikkate alınabiliyor.


            BEYANNAMEDE kira gelirinden düşülebilecek diğer 'gerçek giderleri' de; amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar olarak sıralanabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Memura-emekliye enflasyon farkı
            Haberler Ekonomi 7 bin TL ve üzeri kira geliri olanlar dikkat: Masrafları düşün verginiz insin
                SON DAKİKA