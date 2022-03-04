4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: 1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı?

SON DAKİKA - EPGİS BENZİN FİYATLARI: Yeni benzin fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu?
4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI
BENZİN
Son zamla eş güdümlü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.
MOTORİN
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.
BRENT PETROL GÜNCEL FİYATLARI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli sürat kesmiyor.
Dün temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 113 doları aşan brent petrol bugün 118 doları aştı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin seçenek kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.
OPEC'TEN PETROL ARTIŞI KARARI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım yapımcı ülkelerden meydana gelen OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.