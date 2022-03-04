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    • Ekonomi
    • 04.03.2022 09:06
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    • 04.03.2022 09:06
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    4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: 1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı?

    4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: Rusya Ukrayna arasında yaşanan harp dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi bütün dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanı sıra getirdi. Milyonlarca sürücü 3 Mart benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? Sorusuna cevap arıyor. 1 LT benzin kaç TL oldu?

    takvim.com.tr
    1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL, ne kadar oldu, arttı mı?

    SON DAKİKA - EPGİS BENZİN FİYATLARI: Yeni benzin fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda
    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu?

    4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI

    BENZİN

    Son zamla eş güdümlü Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

    MOTORİN

    Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.

    BRENT PETROL GÜNCEL FİYATLARI

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli sürat kesmiyor.

    Dün temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 113 doları aşan brent petrol bugün 118 doları aştı.

    Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin seçenek kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.

    OPEC'TEN PETROL ARTIŞI KARARI

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım yapımcı ülkelerden meydana gelen OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.

        BENZİN FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        Petrolden imal edilen bir yakıt türü olan benzin, insanlar doğrultusundan yıllardır doğrultusundan sarfedilen yenilenemeyen bir kaynaktır. Benzinin önemi bilhassa samimi yanmalı motorların keşfi ile eş güdümlü artmıştır. Ardından otomotiv sektörünün meydana çıkıp gelişmesi, benzin tüketimini çok daha yüksek civarlara taşımıştır. Hala dünyanın en mühim enerji kaynaklarından bir tanesi olan benzinin fiyatı ise çoğu faktöre bağlı olarak dönemsel değişikliklere uğramaktadır. Benzin fiyatları, imal edilen benzinin kalitesine göre de değişiklik göstermektedir.

        PETROL (BENZİN) FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

        Petrol (benzin) fiyatını çoğu faktörün etkilediğini daha evvel vurgulamıştık. Söz hususu faktörlerden bir tanesi benzin kalitesidir. ''Siyah inci'' olarak nitelendirilen benzinin değerini yükselten en mühim etmenlerden bir tanesi hem dünya çapında sık sık kullanılması, hem de yerine şimdilik kuvvetli bir seçenek bulunamamasıdır. Arzın sık sık yükselmesi ve benzinin ham maddesi olan petrolün yenilenebilir olmaması benzin fiyatlarının belli bir seviyenin altına inmesini engellemektedir. Petrolün aranması ve çıkarılması amacıyla meydana çıkan maliyetler; petrolün işlenip benzin durumuna getirilmesi ve benzinin dünyanın değişik noktalarına ulaşımı hususundaki maliyetler benzin fiyatını etkileyen faktörlerdendir. Farklı sebeplere bağlı olarak benzinin ham maddesi olan petrol üretiminde yaşanan düşüşler ya da artışlar da benzin fiyatlarını etkileyebilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: 1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı?
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