4 MART SON DAKİKA EPGİS YENİ BENZİN FİYATLARI: 1 LT benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL oldu, düştü mü, arttı mı?

SON DAKİKA - EPGİS BENZİN FİYATLARI: Yeni benzin fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu?