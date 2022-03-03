Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 4 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.

Gram altın alış fiyatı:867,10 TL

Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL

Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL

18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL

⛔NOT: Bilgiler 4 Mart 2022 Cuma günü saat 13.25 itibarıyla alınmıştır.