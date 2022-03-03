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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 09:21
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    • 03.03.2022 09:21
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    Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 3 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında düşüşler yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın niçin düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları niçin düştü? İşte eksper yorumları...

    takvim.com.tr
    Altın neden düşüyor? 2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında Çarşamba gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    ALTINDA YENİ VERİLER

    Bugünün veri takvimine bakıldığında, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın son vakitlerde yaşanan bu stres karşısında ekonomiye yönelik tesirlerini nasıl değerlendireceği merak konusu. Ons altın amacıyla 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üstünde hareketlerin görülmesi halinde 1980 dolar direncine doğru reaksiyonlar sürebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1916 – 1900 dolar kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak bulunuyor. Geçtiğimiz vakitlarda 1900 dolar altına doğru seyirler görülmüştü fakat kalıcı bir alan oluşturması zor. Fakat bu stres bitecek o vakit ons altında 1900 dolar düzeyinin altında kalıcı seyirlerin görülmesini bekleyebiliriz.

    İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

    Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

        Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.

        Gram altın alış fiyatı:867,10 TL

        Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL

        Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

        22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL

        18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL

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        NOT: Bilgiler 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 09.17 itibarıyla alınmıştır.
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        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 3 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!
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