CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? 4 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL?

ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın beşinci gününde altında yükseliş yaşanıyor. Peki, 4 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı:867,10 TL

Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL

Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL

18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL