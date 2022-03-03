CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? 4 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL?

ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın beşinci gününde altında yükseliş yaşanıyor. Peki, 4 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı:867,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından baskı altında kaldı. Powell dün yaptığı açıklamada, "Mart ayında faiz artırımının makul olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üstünde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed hali yakından izliyor" şeklinde değerlendirdi. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Mart tarihinde gerçekleşecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puana gerilemiş durumda... Fed'in faiz artırımıyla birlikte dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
⛔NOT: Bilgiler 4 Mart 2022 Cuma günü saat 16.08 itibarıyla alınmıştır.