Bankalar şimdi duyurdu! Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor!

Denizbank'ın çok cazip olarak promosyon oranları, nakit ihtiyacına çözüm geliştirmeye hazırlanıyor. 1.750 TL'ye varan nakit desteği ile maaşını 3 yıllığına Denizbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel ayrıcalıklı hizmetler de sunulacak. 28 Şubat 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini tamamlayanlara özel verilebilecek promosyon ödemelerinde, emekli maaş civarlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyon ödemesi alabilmek amacıyla Denizbank doğrultusundan tespit edilen esas şartları sağlaması gerekmektedir. 1.500 TL ve altında maaş alanların 675 TL promosyon mükafatına ek olarak 1 fatura talimatı vermeleri durumunda 750 TL daha alarak toplamda 1.425 TL promosyon alması sağlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL ve üstünde olanlar ise 1 fatura talimatı ile ek mükafat kazanarak 1.750 TL nakit promosyon kazanacak.
TEB 2.750 TL Nakit Promosyon
Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon üstünlükleri ile yeni senede de kişilerin yanı sıra olmaya devam ediyor. TEB'in 2.750 TL nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt etmelerinin sonrasında verecekleri 2 ya da üzeri otomatik fatura talimatı ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Hem de emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit mükafat desteği de sunuluyor.
Emekli maaşı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.850 TL ödeme yapılırken, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.750 TL ek promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. TEB'in ilaveten emekli müşterileri amacıyla düşük faiz oranları ile avantajlı gereksinim kredisi kampanyaları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.