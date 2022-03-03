Bankalar şimdi duyurdu! Emekliye 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Üstelik cazip bankacılık hizmetleri de sunuluyor!

Denizbank'ın çok cazip olarak promosyon oranları, nakit ihtiyacına çözüm geliştirmeye hazırlanıyor. 1.750 TL'ye varan nakit desteği ile maaşını 3 yıllığına Denizbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel ayrıcalıklı hizmetler de sunulacak. 28 Şubat 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini tamamlayanlara özel verilebilecek promosyon ödemelerinde, emekli maaş civarlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyon ödemesi alabilmek amacıyla Denizbank doğrultusundan tespit edilen esas şartları sağlaması gerekmektedir. 1.500 TL ve altında maaş alanların 675 TL promosyon mükafatına ek olarak 1 fatura talimatı vermeleri durumunda 750 TL daha alarak toplamda 1.425 TL promosyon alması sağlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL ve üstünde olanlar ise 1 fatura talimatı ile ek mükafat kazanarak 1.750 TL nakit promosyon kazanacak.