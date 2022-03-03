Ata altın ne kadar oldu? ATA ALTIN - 3 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI SARPA SARABİLİR

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu stres, emtiaların yükselişini sürdürmesine sebep oluyor. Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor.

Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği prosese ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz. Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz amacıyla net bir yön vermek çok sıhhatli değil. Genellikle teknik olarak seviyeler süratli bir şekilde ihlal edildiği amacıyla önemini de yitiriyor. Henüz jeopolitik risk algısıyla güvenilir liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Fakat aşırı bir oynaklık bulunduğu amacıyla ani hareketler görülebiliyor.

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