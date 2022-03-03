ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? 3 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 3 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı:867,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL
ALTIN FİYATLARI SARPA SARABİLİR
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu stres, emtiaların yükselişini sürdürmesine sebep oluyor. Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor.
Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği prosese ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz. Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz amacıyla net bir yön vermek çok sıhhatli değil. Genellikle teknik olarak seviyeler süratli bir şekilde ihlal edildiği amacıyla önemini de yitiriyor. Henüz jeopolitik risk algısıyla güvenilir liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Fakat aşırı bir oynaklık bulunduğu amacıyla ani hareketler görülebiliyor.
⛔NOT: Bilgiler 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.21 itibarıyla alınmıştır.