Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? 3 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU

3 MART CANLI ALTIN FİYATLARI... SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Rusya'nın bu hamlesi ardından küresel piyasalar resmen alt üst oldu. Şu anda ons altın son bir buçuk senenin zirvesine ulaştı. Gram altının ateşi ise sönmüyor. Gram altın sabah saatlerinden bu yana rekor üzerine rekor kırarken şu sıralar 873 lira civarını işlemiş durumda. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı?
GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.
3 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!
Gram altın alış fiyatı:867,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL
ONS ALTIN
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artacağına dair kaygılar ve yaptırım risklerinin artması yatırımcıları güvenilir varlıklara yöneltiyor. Altının ons fiyatı bugün 1950 dolar oranına kadar yükselirken, gün içinde en düşük 1913 doları gördü. Ons altın saat 09:27 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,82 oranında düşüşle 1929 dolar civarında bulunuyor.
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⛔NOT: Bilgiler 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.25 itibarıyla alınmıştır.