Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? 3 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU

3 MART CANLI ALTIN FİYATLARI... SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Rusya'nın bu hamlesi ardından küresel piyasalar resmen alt üst oldu. Şu anda ons altın son bir buçuk senenin zirvesine ulaştı. Gram altının ateşi ise sönmüyor. Gram altın sabah saatlerinden bu yana rekor üzerine rekor kırarken şu sıralar 873 lira civarını işlemiş durumda. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı?