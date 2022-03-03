4 Mart gram altın kaç lira? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS'u ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Hafta sonunda serbest piyasaya girecek olan altın fiyatlarının şu anki işlem fiyatını kuyumculara gitmeden önce öğrenmek ve işlemlerini ona göre yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.