4 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU - Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı?

4 MART CANLI ALTIN FİYATLARI... SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Vatandaşlar altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Bu anlamda cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Rusya Ukrayna krizi nedeniyle piyasalar sarsan oldu. Son 1,5 yılın en yüksek seviyesine gelir iken gram altında rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın şu saatlerde 877 lira seviyelerini gördü.
GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.
4 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!
Gram altın alış fiyatı:867,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından baskı altında kaldı. Powell dün yaptığı açıklamada, "Mart ayında faiz artırımının makul olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üstünde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed hali yakından izliyor" şeklinde değerlendirdi. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Mart tarihinde gerçekleşecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puana gerilemiş durumda... Fed'in faiz artırımıyla birlikte dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
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⛔NOT: Bilgiler 4 Mart 2022 Cuma günü saat 13.25 itibarıyla alınmıştır.