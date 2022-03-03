4 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu?

CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI -ATA ALTIN - 4 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bugün alış fiyatı 883,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı:867,10 TL

Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL

Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL

22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL

22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL

18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL