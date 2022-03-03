3 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında düşüşler yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın niçin düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları niçin düştü? İşte eksper yorumları...
CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
ALTINDA YENİ VERİLER
Bugünün veri takvimine bakıldığında, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın son vakitlerde yaşanan bu stres karşısında ekonomiye yönelik tesirlerini nasıl değerlendireceği merak konusu. Ons altın amacıyla 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üstünde hareketlerin görülmesi halinde 1980 dolar direncine doğru reaksiyonlar sürebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1916 – 1900 dolar kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak bulunuyor. Geçtiğimiz vakitlarda 1900 dolar altına doğru seyirler görülmüştü fakat kalıcı bir alan oluşturması zor. Fakat bu stres bitecek o vakit ons altında 1900 dolar düzeyinin altında kalıcı seyirlerin görülmesini bekleyebiliriz.
İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN
Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.