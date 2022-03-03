3 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mart ayının başlamasıyla birlikte gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alan evde bakım maaşına başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği detaylar da haberimizde yer alıyor.
3 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının Mart ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ