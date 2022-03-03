3 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve güncel benzin, mazot, LPG fiyatları da duyurulmuş oldu. Araç sahiplerinin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,88 , Motorinde 1,51 TL/LT fiyat artışı yapıldı.
EPGİS Twitter açıklaması:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,88
Motorinde 1,51 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
LPG NE KADAR OLDU?
EPGİS Twitter açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.