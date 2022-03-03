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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 07:27
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    • 03.03.2022 07:27
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    3 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde 3 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı ve küresel krizin etkilediği akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirimler EPGİS tarafından duyuruluyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?

    takvim.com.tr
    3 Mart benzin fiyatları ne kadar?

    3 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve güncel benzin, mazot, LPG fiyatları da duyurulmuş oldu. Araç sahiplerinin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

    BENZİNE ZAM MI GELDİ?

    03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,88 , Motorinde 1,51 TL/LT fiyat artışı yapıldı.

    EPGİS Twitter açıklaması:

    "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 0,88

    Motorinde 1,51 TL/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

    LPG NE KADAR OLDU?

    EPGİS Twitter açıklaması:

    Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Hem dünya çapındaki küresel kriz hem de güncel olarak yaşanan Rusya Ukrayna savaşı da akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.
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        Haberler Ekonomi 3 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?
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