3 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU - Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı?

3 MART CANLI ALTIN FİYATLARI... SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Vatandaşlar altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Bu anlamda cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Rusya Ukrayna krizi nedeniyle piyasalar sarsan oldu. Son 1,5 yılın en yüksek seviyesine gelir iken gram altında rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın şu saatlerde 870 lira seviyelerini gördü.