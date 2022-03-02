Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın! 1150 TL destek ödemesi yapılacak

Başvuruları e-Devlet üzerinden açılan yeni devlet desteğinde süreç bütün süratiyle devam ediyor. Desteğin detaylarını geçen gün vatandaşlarla paylaşan Bakan Yanık da, e-Devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bölümüne giderek başvuruların yapılabileceğini duyurmuştu. Peki yeni devlet desteğine başvurular nasıl yapılacak?
Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada;
"Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından çok hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, şayet olası olursa daha erken sürelerde gerçekleştirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
450-1150 TL Arası Destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gereksinim sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğalgaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre tespit edebileceğini belirterek, "Hane başına senelik 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." açıklamasını yaptı.