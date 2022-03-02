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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 15:37
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    • 02.03.2022 15:37
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    Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın! 1150 TL destek ödemesi yapılacak

    Twitter hesabından Doğalgaz Tüketim Desteği’ne dair bildirimde tespit edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin müracaat alındığını ve ödemenin hak sahibinin PTT hesabına yatırılacağını bildirmişti. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme ardından müracaatı kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın! 1150 TL destek ödemesi yapılacak

    Başvuruları e-Devlet üzerinden açılan yeni devlet desteğinde süreç bütün süratiyle devam ediyor. Desteğin detaylarını geçen gün vatandaşlarla paylaşan Bakan Yanık da, e-Devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bölümüne giderek başvuruların yapılabileceğini duyurmuştu. Peki yeni devlet desteğine başvurular nasıl yapılacak?

    Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada;

    "Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından çok hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, şayet olası olursa daha erken sürelerde gerçekleştirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

    450-1150 TL Arası Destek

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gereksinim sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğalgaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre tespit edebileceğini belirterek, "Hane başına senelik 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." açıklamasını yaptı.

        Başvurular Nereden Yapılacak?

        Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme ardından müracaatı kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Vatandaşları PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Öte yandan ön ödemeli sayaç kullanan kişilerin ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

        Doğalgaz yardımı için TIKLAYIN

        Doğalgaz nedir?

        Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın! 1150 TL destek ödemesi yapılacak
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