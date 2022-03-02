Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvurunuzu hemen yapın! 1150 TL destek ödemesi yapılacak

Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada;

"Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından çok hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, şayet olası olursa daha erken sürelerde gerçekleştirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriliyor." ifadelerini kullandı.