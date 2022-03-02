SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, arttı mı?

SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 8. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Çarşamba gece yarısı itibarıyla zam yapılacağı iddia edildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları...