SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, arttı mı?

SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 8. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Çarşamba gece yarısı itibarıyla zam yapılacağı iddia edildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları...
YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 4 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,43 TL'den 17,96 TL'ye, Ankara'da 17,53 TL'den 18,06 TL'ye, İzmir'de 17,55 TL'den 18,08 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 17,56 TL'den 18,89 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,67 TL'den 19 TL'ye yükselecek.
YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 3 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.