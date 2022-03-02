Sebze-meyve hal fiyatları düşmesine rağmen market fiyatlarındaki uçurum büyüdü

BİRİNDE 9.9, DİĞERİNDE 16.9 TL
Öyle ki; Antalya halinde çarliston biberde en yüksek fiyat 11 liradan 8 liraya geriledi. Aynı ürün çok yaygın olan bir markette 9.90 liraya tüketiciye sunulurken; başka bir markette 16.90 liraya tezgaha çıktı. Domateste de çarpıcı bir tablo görüldü.
Antalya halinde domates fiyatları 2.5 liradan başlarken, en pahalısı 10 liradan 7 liraya geriledi. Ama marketlerde bambaşka fiyatlar oluştu. Çok yaygın 2 marketten birinde en ucuz domates 9.90, diğerinde ise 14.95 lira olarak tüketiciye sunuldu. Fiyatların 23.95 liraya kadar çıktığı görüldü.