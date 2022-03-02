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    Sebze-meyve hal fiyatları düşmesine rağmen market fiyatlarındaki uçurum büyüdü

    Sebze-meyvede hal fiyatları düşüşe geçti ancak marketlere sınırlı yansıdı. Kimi marketlerde etiketler değişmezken, ki mide az yansıttı. Marketler arasındaki fiyat uçurumu da büyüdü.

    Çığıl Ön Yener
    Ürün aynı fiyat farklı

    Sebze-meyvede hal fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşte Rusya ve Ukrayna'ya ihracatın durması da etkili oldu. Ancak marketlere sınırlı yansıdı. Kimi market etiketleri değiştirmezken, kimi de az yansıttı. Hem hal ile market arasındaki hem de marketler arasındaki uçurum büyüdü.



    BİRİNDE 9.9, DİĞERİNDE 16.9 TL
    Öyle ki; Antalya halinde çarliston biberde en yüksek fiyat 11 liradan 8 liraya geriledi. Aynı ürün çok yaygın olan bir markette 9.90 liraya tüketiciye sunulurken; başka bir markette 16.90 liraya tezgaha çıktı. Domateste de çarpıcı bir tablo görüldü.



    Antalya halinde domates fiyatları 2.5 liradan başlarken, en pahalısı 10 liradan 7 liraya geriledi. Ama marketlerde bambaşka fiyatlar oluştu. Çok yaygın 2 marketten birinde en ucuz domates 9.90, diğerinde ise 14.95 lira olarak tüketiciye sunuldu. Fiyatların 23.95 liraya kadar çıktığı görüldü.

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    Haberler Ekonomi Sebze-meyve hal fiyatları düşmesine rağmen market fiyatlarındaki uçurum büyüdü
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