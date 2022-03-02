Sebze-meyve hal fiyatları düşmesine rağmen market fiyatlarındaki uçurum büyüdü

Sebze-meyvede hal fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşte Rusya ve Ukrayna'ya ihracatın durması da etkili oldu. Ancak marketlere sınırlı yansıdı. Kimi market etiketleri değiştirmezken, kimi de az yansıttı. Hem hal ile market arasındaki hem de marketler arasındaki uçurum büyüdü.