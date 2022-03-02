Kefil şartı yok, faiz yok! Bu taşıt kredileri herkesi mutlu eder! Ayda 2000 TL'ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları

En Uygun İkinci El Taşıt Kredileri

0 km vasıtaların yanı sıra 2. el otomobil satın alabilmek isteyenlere de çoğu bankadan ve finans kuruluşundan makul finansman seçenekleri sunuluyor. 15 yaşına kadar ikinci el otomobillerin amacıyla bile kullanabileceğiniz en makul krediler, düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kullandırılmaktadır.

Akbank 2. El Taşıt Kredisi kapsamında vade ve kredi miktarına göre değişmekle eş güdümlü %2,00'den başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar kredi sağlamaktadır. ING Bank ise 8 yaşına kadar otomobillerde 3 - 6 ay vade amacıyla %0,99, 48 aya kadar olan vadelerde ise %1,44'ten başlayan faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi sunmaya devam ediyor.