Kefil şartı yok, faiz yok! Bu taşıt kredileri herkesi mutlu eder! Ayda 2000 TL'ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları

0 km araba satın alabilmek isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Mart ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında oluşturulan anlaşmalar ilgi çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler amacıyla %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.
Koçfinans doğrultusundan Ford ve Honda'nın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere faizsiz taşıt finansmanı kullandırılacak. Ford Fiesta, Kuga ve Focus modellerinde %0 faizle, 100.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi amacıyla 15 ay vade olanağı ile faizsiz olarak sunuluyor. Hem de Peugeot başta olmak üzere çoğu otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.
Faizsiz Taşıt Kredileri
0 km otomobil satın alabilmek isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Mart ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında oluşturulan anlaşmalar ilgi çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler amacıyla %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.