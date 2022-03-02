Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2022 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 13:27
    ABONE OL

    Kefil şartı yok, faiz yok! Bu taşıt kredileri herkesi mutlu eder! Ayda 2000 TL'ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları

    Otomotiv pazarında yaşanan üretim ve tedarik problemleri ile Türkiye’de görülen kur krizi, yüksek vergiler ve enflasyon gibi nedenlere bağlı olarak otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Uygun fiyatlarla sıfır ya da ikinci el vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlar ise devayı banka ve finans kuruluşlarının taşıt kredilerinde buldu. %0 faiz oranları ile çoğu otomobil markasının sıfır km otomobillerde geçerli faizsiz krediler ise büyük ilgi görmeye başladı. İşte otomobil satın alabilmek amacıyla en makul krediler…

    takvim.com.tr
    Ayda 2000 TL’ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları

    0 km araba satın alabilmek isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Mart ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında oluşturulan anlaşmalar ilgi çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler amacıyla %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.

    Koçfinans doğrultusundan Ford ve Honda'nın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere faizsiz taşıt finansmanı kullandırılacak. Ford Fiesta, Kuga ve Focus modellerinde %0 faizle, 100.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi amacıyla 15 ay vade olanağı ile faizsiz olarak sunuluyor. Hem de Peugeot başta olmak üzere çoğu otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.

    Faizsiz Taşıt Kredileri

    0 km otomobil satın alabilmek isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Mart ayına özel indirim seçeneklerinin sunulmaya başlamasının ardından, finans kuruluşları ile otomobil firmaları arasında oluşturulan anlaşmalar ilgi çekiyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler amacıyla %0 faizle krediler verilmeye devam ediyor.

        Koçfinans doğrultusundan Ford ve Honda'nın sevilen modellerinde geçerli olmak üzere faizsiz taşıt finansmanı kullandırılacak. Ford Fieste, Kuga ve Focus modellerinde %0 faizle, 100.000 TL kredi ve 12 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. Honda Civic Sedan Premium ise %0 faizle, 100.000 TL kredi amacıyla 15 ay vade olanağı ile faizsiz olarak sunuluyor. Hem de Peugeot başta olmak üzere çoğu otomobil firması, PSA Finans gibi anlaşmalı finans kurumları ve bankalar üzerinden %0 faizle taşıt kredisi vermektedir.

        Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası

        Kamu bankalarının düşük faiz üstünlükleri ile kredi kampanyaları devam ediyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak krediler kapsamında ister 2. el ister 0 km otomobiller amacıyla %1,59'dan başlayan faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri her bireyin rahatlıkla otomobil satın almasını sağlayacak. Artan otomobil fiyatlarına karşı Vakıfbank'ın düşük faiz civarlarına sahip taşıt kredisi üstünlüklerinden yararlanabilir ve rahat bir ödeme planı hazırlanarak aracınızı düşük taksit seçenekleri ile kredi ödeyerek kullanmaya anında başlayabilirsiniz.

        En Uygun İkinci El Taşıt Kredileri

        0 km vasıtaların yanı sıra 2. el otomobil satın alabilmek isteyenlere de çoğu bankadan ve finans kuruluşundan makul finansman seçenekleri sunuluyor. 15 yaşına kadar ikinci el otomobillerin amacıyla bile kullanabileceğiniz en makul krediler, düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kullandırılmaktadır.

        Akbank 2. El Taşıt Kredisi kapsamında vade ve kredi miktarına göre değişmekle eş güdümlü %2,00'den başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar kredi sağlamaktadır. ING Bank ise 8 yaşına kadar otomobillerde 3 - 6 ay vade amacıyla %0,99, 48 aya kadar olan vadelerde ise %1,44'ten başlayan faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi sunmaya devam ediyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’nın bir sonraki hedefi Moldova mı?
        Haberler Ekonomi Kefil şartı yok, faiz yok! Bu taşıt kredileri herkesi mutlu eder! Ayda 2000 TL'ye Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga ve Focus kampanyaları
            SON DAKİKA