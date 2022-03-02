Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

Altın fiyatlarında Salı gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...
CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı.
Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.
İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN
Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.