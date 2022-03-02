FED FAİZ KARARI SON DAKİKA AÇIKLAMA: Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

FED KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 15-16 Mart tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşırken; oluşan risklere rağmen Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından son derece kritik. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yaptığı değerlendirmede, "Savaşın bir anda bitmesinin çok zor olduğu bir ortamda; Fed'in finansal riskleri de (konut balonu ve hane halkı borçları) gözeterek başlatabileceği bir parasal sıkılaştırma ile piyasalar yeniden baskı altında kalabilir. Buradaki tek istisna ise; Fed'in, "ne şiş yansın ne kebap" minvalinden, parasal sıkılaştırmaya düşük hızla başlaması olur ki, bu durum piyasaları hayli rahatlatır" şeklinde belirtti.