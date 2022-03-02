FED FAİZ KARARI SON DAKİKA AÇIKLAMA: Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı kritik toplantıda faiz artırımı uzmanlar tarafından ön görülüyor. Peki, Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi?
FED BAŞKANI POWELL'DAN SON DAKİKA FAİZ AÇIKLAMASI!
Son dakika... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR
ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed'in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.