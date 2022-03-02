EPGİS SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü?

Son Dakika Haberi... Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanı sıra getirdi. Milyonlarca sürücü 2 Mart benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 2 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?
Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) Twitter'dan açıklama yaptı. Pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim geldi.
Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir alanı ÖTV'ye gidecek.