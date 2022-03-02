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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 13:06
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    • 02.03.2022 13:12
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    EPGİS SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü?

    Son Dakika Haberi... Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 7. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Pazartesi gece yarısı itibarıyla zam yapılacağı iddia edildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 LT benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Son Dakika Haberi... Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanı sıra getirdi. Milyonlarca sürücü 2 Mart benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 2 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

    Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) Twitter'dan açıklama yaptı. Pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim geldi.

    Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir alanı ÖTV'ye gidecek.

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        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün aşağı yukarı 8 dolar artmasının sonrasında bugün de yüzde 6 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 112 dolar sınırına çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan durumun ciddi bulunduğu mesajı geldi.

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111 dolardan prosedür görüyor.

        Dün 107,67 dolara kadar artan Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar civarında tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 109,50 dolardan prosedür gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.
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        Haberler Ekonomi EPGİS SON DAKİKA BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü?
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