EPGİS BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENDİ: Benzin, dizel, mazot, LPG, motorin Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü?

BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR? (2 MART 2022 PETROL FİYATLARI)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün aşağı yukarı 8 dolar artmasının sonrasında bugün de yüzde 6 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 112 dolar sınırına çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan durumun ciddi bulunduğu mesajı geldi.



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111 dolardan prosedür görüyor.



Dün 107,67 dolara kadar artan Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar civarında tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 109,50 dolardan prosedür gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.